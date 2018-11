15 Kasım 2018 Perşembe 22:57



"37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda yazarlar, okuyucularıyla bir araya geliyor.TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı 'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuar kapsamında çocuk kitabı yazarları, imza etkinliklerine katıldı."Önceliğimiz yerel yayıncılık yapmak"Kumdan Kale Yayınları standında kitaplarını imzalayan yazar, editör ve yayınevinin kurucusu Işıl Erverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ay önce kurulduklarını anlattı.Erverdi, yayınevi bünyesinde kuruluştan bu yana ağırlıklı olarak okul öncesi çocuklara yönelik 38 kitap yayınladıklarını aktararak, "Birinci önceliğimiz yerel yayıncılık yapmak. Fakat bunu yaparken içerik olarak da, çizim olarak da uluslararası standartlara ulaşan kitaplar yapmayı hedefliyoruz." dedi."Türkiye'nin Ağaçları Albümü" adlı bir çalışma yaptıklarını ve bu projeyi çok sevdiklerini dile getiren Erverdi, şöyle devam etti:"Türkiye'de ağaçları anlatan birçok kitap var. Fakat illüstrasyonlarla hazırlanmış çocuklara uygun bir kitap yoktu bugüne kadar. O yüzden bizim için çok önemliydi bu kitabı yapmış olmak. Türkiye'de yaşayan Hong Konglu Karen Fung da kitabı resimledi. Hatta kendisiyle Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilli kitap projelerimiz var. 'Let's Roll in Turkey' kitabımız da bunlardan bir tanesi.""Edebiyatla, çift dili birleştirmek dil öğrenmede çok iyi bir metod"Hong Konglu çizer ve yazar Karen Fung da Türkiye'de okul öncesi bir süre İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığını söyleyerek, "Öğretmenlik süremde Türkiye'de İngilizce öğrenimi için çok geleneksel yöntemlerin kullanıldığını farkettim eğitim materyalleri anlamında. Hazırladığım çift dilli kitapları da güncel olarak işe yaracağını düşündüğüm için bu tarz projeler geliştiriyorum." diye konuştu.Türkiye'de daha önce çift dil olarak 3 kitap yayınladığını aktaran Fung, şunları kaydetti:"Birincisi 'Let's Roll in Turkey'di. Öğrencilerimin, sevdiklerimin, Türkiye'de yaşayan arkadaşlarımın kendi ülkeleriyle ilgili öne çıkarabilecek şeyleri öne çıkarmaya çalıştım. Türkiye'de çalıştığım zaman içinde öğrencilerin enerjisini çok sevdim. Aslında öğrenmeye açıklar ve çok enerjileri var. Bu yüzden İngilizceyle ilgili sorunları ortadan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İngilizce artık global, uluslararası bir dil ve bunu daha kolay nasıl yapabiliriz noktasında olmalıyız. Ders kitaplarını yine geleneksel olarak gördüğüm ve çok fazla da bulunmasından dolayı, bu konuda edebiyatla, çift dili birleştirmenin dil öğrenmede çok iyi bir metod olduğunu düşünüyorum.""Yazarken biraz çocuklaşsınlar" Timaş standında 3 ciltlik "Öğretmenin Not Defteri" adlı eserini imzalayan eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu da bu kitabının ilk olarak 35 yıl önce yayınlandığını belirtti.Vakkasoğlu, ilk kitabı "İslam Şairi Mehmet Akif"i ise 50 yıl önce yazdığını, bugüne kadar da toplam 57 kitabı okuyucularının beğenisine sunduğunu kaydetti.Çocukların kitap seçimi konusunda anne ve babalara büyük sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Vakkasoğlu, fuarın önemine de değinerek, "Bu ortamda kitabı, yazarı görmek, kitapları seyretmek bile ayrı bir kültürdür diye düşünüyorum. Bir de çocuk kitapları yazanlara mesajım olsun sayfası az, iri bol renkli ve resimli, cazip kapaklı her kitap, çocuk kitabı değildir. Lütfen biraz emek versinler, yazarken biraz çocuklaşsınlar." dedi."Çocuk ve gençlik edebiyatı çok daha canlı ve dinamik"Final Kültür Sanat Yayınları standında okurlarıyla bir araya gelen Mehmet Güler de kurulduğundan bu yana fuara katıldığını belirterek, ilk kitabını 1977 yılında çıkardığını anlattı.Güler, bugüne kadar 80 kitaba imza attığına vurgu yaparak, "Yetişkinlere yazmakla başladım. Sonra çocuk ve gençlik edebiyatının çok daha canlı ve dinamik olduğunu görünce bu tarafa yöneldim. Ben 3 kuşağa yazıyorum. 3 kuşağında kültürel nabzını tutuyorum. Maalesef yetişkinler az okuyor. Çocuklara yazdığım kitaplarım koşuyor, gençlere yazdığım kitaplar yürüyor, büyüklere yazdıklarım ise emekliyor." şeklinde konuştu.Genç yazarlardan Funda Özlem Şeran ise yaklaşık 15 yıldır yazmaya devam ettiğini söyleyerek, şunları anlattı:"Daha çocukken yazmaya başladım. Okul teneffüslerinde arkadaşlarıma rüyalarımı, hayallerimi anlatırdım. Sonra üniversite yıllarında genç yazar arkadaşlarla tanıştım ve onlar sayesinde öyküler yazmaya başladım. Aslında korku, bilim kurgu ve fantastik olmak üzere yetişkinlere özel öyküler yazıyordum. Fakat 6 sene önce çocuk kitaplarıyla ilgilenmeye başladım."Şeran, fuarda imzaladığı 9-11 yaş arası çocuklara yönelik 6 ciltlik "Derslerle Başım Dertte" adlı bir esere de değinerek, her kitapta farklı bir dersi ele aldığını ve çocukların hayatta başına gelecekleriyle ilgili başa çıkma yollarını yazmaya çalıştığını sözlerine ekledi.Yurt içi ve yurt dışından 800 yayınevi ile STK 'nın katıldığı "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 18 Kasım'da sona erecek.