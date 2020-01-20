Çocuk kitap günleri Kadıköy'de başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiği Çocuk Kitap Günleri başlıyor. Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisinde 22 Ocak Çarşamba günü başlayacak kitap günlerine Türkiye'nin önde gelen 28 yayınevi, çocuk kitaplarıyla katılıyor.

Çocukların yarıyıl tatilinde iyi vakit geçirmeleri ve kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için düzenlenen Çocuk Kitap Günleri'nde bir birinden renkli atölyeler de yer alıyor. 26 Ocak'a kadar karikatür, mandala, canlanan kitap, tuval boyama, piyano, origami, yaratıcı drama, masal anlatımlı felsefe gibi atölyelere katılım ücretsiz.

Çocuk Kitap Günleri'nde ve yarıyıl tatili boyunca Kadıköy Belediyesi'nin bir çok kültür merkezlerinde düzenlenen atölyelerin ayrıntılı bilgisine Kadıköy Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir.