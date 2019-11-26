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Çocuk Kitapları Festivali'ne büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Kitapları Festivali ilgi odağı oldu.

26.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:30Çocuk Kitapları Festivali'ne büyük ilgi
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Kitapları Festivali ilgi odağı oldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap Sanatları Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen Çocuk Kitapları Festivali'ne ilgi her geçen gün artıyor. Festival alanını her gün yüzlerce çocuk ziyaret ediyor. Çocuklar burada bir yandan sevdikleri yazarların kitaplarına erişme imkanı bulurken bir yandan da düzenlenen imza günlerinde, kitaplarını yazarlara imzalatıyorlar. Ayrıca ünlü yazarlarla yaptıkları söyleşiler sırasında yazarlık konusunda nasihatler alıyorlar.

Kitaplarını imzalattılar

Çocuk Kitapları Festivali'nin 7. gününe yazarlar Bestami Yazgan, Mehmet Dikmen, Ali Ulurasba, Sadettin Turhan ve Mehtap Şenkaya konuk oldu. Yazarlar çocuklarla sohbet ederek kitaplarını imzaladılar. Ayrıca festivalde Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı da bir konser verdi Festival alanında açılan "Dün Bugün Eyüpsultan Fotoğraf Sergisi" ise geçmişten günümüze tarihi dokusu ve sosyal yönleriyle Eyüpsultan'ı tasvir eden fotoğraflarıyla büyük beğeni topladı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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