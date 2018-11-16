Çocuk Kitapları Yazarları, Bornovalı Miniklerle Buluşacak

Dünya Çocuk Kitapları Haftası Bornova'da yazarlarla çocukları buluşturacak

Haftakapsamında Bornovalı minikler, çocuk kitapları yazarları ile buluşma, imza günleri vekitap ayracı yapım atölyeleri gibi etkinliklerle eğlenecek.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası Bornova'da etkinliklerle dolu dolu geçecek. Bornova Belediyesi tarafından çocuklara kitap okuma alışkanlığı ve edebiyat sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı etkinlikler4 gün 4 ayrı yerde yapılacak. Bornova Belediyesi'ne bağlı olan 4 kitaplıkta düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında çocuk kitapları yazarları Bornovalı miniklerle buluşurken, kiaplarını da imzayalacak. Ayrıca kitap ayracı yapımı atölyesi ile de etkinliklere katılan çocuklar kendi ayraçlarını yaparak eğlenecek.

Etkinliklerin ilk günü 19 Kasım Pazartesi Atatürk Kitaplığı'nda yapılacak. Amazon Kaptan, Çizmeli Gıcır, Amcama Neler Oluyor?, Babaannemin İçine Uzaylı Kaçtı!, Babam Nereye Gitti? ve Cankurtaran Kibele gibi kitapların yazarı Sevgi Saygı olacak. Saat 14:00'te çocuklarla buluşarak kitaplarını imzalayacak olan ünlü yazar, 21 Kasım Çarşamba günü desaat 14:00'te Bornova Belediyesi Çamdibi Kitaplığı'nda olacak.

Aydede Her Yerde, Perşembeleri Çok Severim, 10 Numara Çocuklar, Ben Eskiden Çocuktum, Bugün Adım Kaktüs Benim, Dağ Sustu Dağ Konuştu, Gevrekçiii ve Havaya Bak kataplarının yazarı Hacer Kılcıoğlu'da Bornova Belediyesi'nin konuğu olacak. Kılıcıoğlu, 22 Kasım Perşembe günü Altındağ Hasan Ali Yücel Cumhuriyet Kitaplığı'nda 23 KasımCuma ise Bornova Belediyesi Naldöken Kitaplığı'n da olacak.