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Çocuk korosu dijital ortamda 'Kar' adlı eseri seslendirdi

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyonun önem kazandığı bugünlerde tüm dünya çocukları için dijital ortamda bir araya gelerek A. Venturi'nin 'Kar' adlı eserini seslendirdi.

09.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:57
Çocuk korosu dijital ortamda 'Kar' adlı eseri seslendirdi

Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal izolasyonun önem kazandığı bugünlerde tüm dünya çocukları için dijital ortamda bir araya gelerek A. Venturi'nin 'Kar' adlı eserini seslendirdi.

Şef Güneş Kaya yönetiminde, 51 çocuğun oluşturduğu Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dijital ortamda bir araya geldi. Koro, A. Venturi'nin 'Kar' adlı eserini tüm dünya çocukları için seslendirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala tüm dünya çocuklarına bu çalışmasıyla moral vermeyi amaçlayan koroyu tebrik eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu'ndaki 51 çocuğumuz, evde olduğumuz şu günlerde dijital kanallar üzerinden buluşarak tüm dünya çocukları için A. Venturini'nin 'Kar' eserini seslendirdiler. Şef Güneş Kaya önderliğinde müthiş bir iş çıkaran koromuzu tebrik ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Koronavirüs, Beşiktaş, Kültür Sanat
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