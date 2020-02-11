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Çocuk Koruma Kurulu İl toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan Çocuk Koruma Kanunu Düzce İl Koordinasyon Kurulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

11.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:18Çocuk Koruma Kurulu İl toplantısı yapıldı
DÜZCE (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen Çocuk Koruma Kanunu Düzce İl Koordinasyon Kurulu değerlendirme toplantısında 2020 yılı şubat ayı içerisinde yapılacak çalışmalar konuşuldu. Toplantıda, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre merkezi, il ve ilçe koordinasyon çocuk koruma sistemi içinde etkin ve verimli işletilebilmesi, bilgi aktarımı gibi konularda standartların sağlanması, gündem belirlenmesine ilişkin öngörülerin geliştirilmesi konuşuldu. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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