Çocuk Kulübü "Maya 2 Müzikali" Oyunu ile Çocukları Buluşturdu

Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediyesi ve Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile birlikte gerçekleştirilen programla Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü "Maya 2 Müzikali"oyununu çocuklarla buluştururken, iki seans olarak gerçekleşen gösteriye çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
Düzenlenen oyuna Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
de katıldı. Oyun sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Çocuklarımız için sahneye konan oyuna gösterilen ilgiye çok memnun olduk. Bu ilgi devam ettiği sürece çocuklarımız için her ay bir etkinlik düzenleriz. İnşallah önümüzdeki ay yine çocuklarımızı mutlu edecek güzel bir oyunda buluşuruz. Sizler derslerinize çalışın başarılı olun bizde sizlere böyle güzel programlar hazırlayan ve oyunu sahneye koyan oyuncu ekibe ve organizatörümüze çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlere destek olan ve birlikte projeler geliştirdiğimiz milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Osmaneli,Bilecik
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:38