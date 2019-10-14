'Çocuk maratonu'na katılan çocuklar doyasıya eğlendi

BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen 2. 'Çocuk Maratonu'na 3 bini çocuk, 9 bini ebeveyn olmak üzere toplam 12 bin kişi katıldı. Maratona katılan çocuklar çeşitli ödüller kazanırken, oyun alanlarında da doyasıya eğlendi.

Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen maratonda aileleriyle birlikte ve bireysel olarak altı farklı kategoride koşan çocuklara, bitiş çizgisine ulaştıklarında birincilik madalyasının yanı sıra içerisinde yapboz, kırtasiye malzemesi, anahtarlık, patlamış mısır gibi ödüllerin bulunduğu çantalar hediye edildi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Başakşehir'deki Atletizm Pisti'ne sabah saatlerinde gelen yarışmacılar, kayıt standından numara ve formalarını alıp maratona başladı. Çocuklar için şişme oyun alanları kuruldu. Ayrıca çocuklar Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi standındaki uçak simülasyonunda uçuş deneyimi yaşadı. Ardından Jonglör gösterileri ile Başakşehir Belediyesi'nin 'Sıfır Atık, Güzel Gelecek' projesinin maskotları Başakgiller sahne aldı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK MARATONU

Dünya Çocuk Günü'nde düzenlenen 'Çocuk Maratonu'nda konuşma yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, konuşmasına sınır güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerleri selamlayarak başladı. Kartoğlu, "Suriye'de terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçiğimize buradan selam gönderiyorum. Rabbim askerlerimizi her türlü kötülükten korusun ve onların kahramanlıklarına kahramanlık katsın" dedi. Bu yıl ikincisini düzenledikleri Çocuk Maratonu'na katılımın beklenenin üzerinde olduğunu dile getiren Başkan Kartoğlu, "Avrupa'nın en büyük çocuk maratonundayız. Katılımdaki yoğunluğu ve çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu gördükçe ben de çok mutlu oldum. İstanbul'un en yeşil ilçesiyiz. Millet Bahçesi, Sular Vadisi, Hayat Park ve Gölet gibi spor için çok elverişli dev parklara sahibiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için hep birlikte spor yapalım. 3. Gençlik Oyunlarımız da başlıyor. Ortaokul ve liselerden 25 bin genç spor ve kültür sanatın çeşitli dallarıyla sosyalleşecek ve kötü alışkanlıklardan uzak duracaklar" diye konuştu. Başkan Kartoğlu, konuşmasının ardından eşi Kübra Kartoğlu ve çocukları Beren ve Yusuf ile birlikte yarışmalara katıldı.

YİĞİTOĞLU: ENGELİM SPOR YAPMAMA ENGEL DEĞİL

"Sporda Engel Yok" projesinin yürütücüsü paralimpik engelli sporcu Hayati Yiğitoğlu da, yarışmaya eşi ve çocuklarıyla katıldı. Maratona ilk kez katıldığını belirten Yiğitoğlu, organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederek, "Engellerim benim spor yapmama hiç engel olmadı. Yüzme, koşu ve bisiklet sporlarıyla ilgileniyorum. Bu etkinlik de, sporun çocuklara sevdirilerek bir yaşam biçimi haline getirilmesi noktasında çok önemli bir proje" değerlendirmesinde bulundu.