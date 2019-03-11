Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü'nü Kutladı

İzmit Belediyesi
Çocuk Meclisi üyeleri Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle bir etkinlik düzenledi.
İzmit Yürüyüş Yolu'nda düzenlenen etkinlikte Çocuk Meclisi Üyeleri, taşıdıkları pankart ve dövizlerle kadına verilen öneme dikkat çekti. Ailelerin ve öğretmenlerin de destek verdiği etkinlikte çocuklar, "Her kadın çiçektir, ilgi ve sevgiye layıktır. Kadınları geride bırakan toplumlar geri kalmaya mahkumdur" dedi. Ellerindeki pankartlarla kadınlar gününü kutlayan Çocuk Meclisi üyelerinin bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Etkinlik keman dinletisiyle sona erdi. - KOCAELİ
İzmit Belediyesi, İzmit, Dünya Kadınlar Günü, Yaşam
Kaynak: İHA