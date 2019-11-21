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Çocuk meclisi toplandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen çocuk meclisinde çocuklar daha çok çocuk parkı yapılması için karar aldılar.

21.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:11Çocuk meclisi toplandı
'in ilçesinde düzenlenen çocuk meclisinde çocuklar daha çok çocuk parkı yapılması için karar aldılar.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla düzenlenen 12 yıldız etkinlikleri ve 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları kapsamında Karagözoğlu ile Şehit Öğretmenler İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ara tatil etkinliğinde Edremit Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Vekili Özkan Saka ve Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ile görüşüp Dünya Çocuk Hakları konusunda bilgi aldılar. Çocuk Hakları Günü için Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan Çocuk Hakları Kitabı küçük ziyaretçilere hediye edildi. Hakları hakkında bilgi aldıktan sonra Belediye Meclis Salonu'nda oluşturulan Çocuk Meclisi ile çocuklara, Edremit'te yeni bir alanı mı, yeni bir oyun parkı mı yoksa uzaktan internet erişim noktası mı yapılmasını istedikleri soruldu. Gizli oylamayla seçim yapan öğrenciler ayrıca farklı fikirlerini de belirtiler. Oylamanın sonucunda sandıktan çıkan karar yeni oyun alanı yapılması oldu.

Belediye Başkan Vekili Özkan Saka, "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın katılımcı vatandaşlık prensibi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, çocukların isteği olan yeni oyun alanı yapımı için en kısa sürede çalışmalara başlayarak açılışını oy kullanan çocuklarımızla birlikte gerçekleştireceğiz." dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

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