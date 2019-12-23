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Çocuk Meclisi Üyeleri çevre temizliği yaptı

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri "Evvel-Ahir Eyüpsultan" (Eyüpsultan'ın öncesi-sonrası) adı altında düzenledikleri etkinlikte çevre temizliği yaptılar.

23.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:44 Çocuk Meclisi Üyeleri çevre temizliği yaptı
Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri "Evvel-Ahir Eyüpsultan" (Eyüpsultan'ın öncesi-sonrası) adı altında düzenledikleri etkinlikte çevre temizliği yaptılar.

Etkinlik Çocuk Meclisi üyeleri tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini amaçlayan "Sıfır Atık" projesi kapsamında yürütülüyor. 2 aydır düzenlenen etkinliklerde çocuklar, çevrede gelişi güzel atılmış kağıt, pet şişe gibi çöpleri ve yerlerde biriken kuru yaprakları topluyorlar. Temizlik öncesi öncelikle ellerine eldiven giyen çocuklar topladıkları çöpleri arkadaşlarının taşıdığı poşetlere koyuyorlar.

İyi birer örnek teşkil ediyorlar

Çocuklar bu etkinlik sayesinde edindikleri bilinçle çevrelerine daha duyarlı, çevrelerinde bulunanlara da iyi birer örnek teşkil ediyorlar. Çocuklara çevre bilinci oluşturmak, doğa ve yeşil sevgisini aşılamak, çevreyi daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir hale getirmek için başlatılan etkinlikte, Çocuk Meclisi üyeleri son olarak Alibeyköy'de bulunan Eyüpsultan Belediyesi Şehit Adem Yasari Parkı'nda temizlik yaptılar. Burada topladıkları çöp ve atıkları önce poşetlere koydular, bu poşetleri de temizlik görevlilerine verdiler. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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