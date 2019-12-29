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Çocuk Meclisi üyeleri ESER'li öğrencilerle buluştu

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, engelliler için duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenlediler.

29.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:40 Çocuk Meclisi üyeleri ESER'li öğrencilerle buluştu
Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, engelliler için duyarlılık ve farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenlediler.

Eyüpsultan Çocuk Meclisi üyeleri, 3 Dünya Engelliler Günü nedeniyle Aralık ayı meclis oturumunda ilçede bulunan engellileri ziyaret etme kararı almışlardı. Çocuk Meclisi üyeleri, Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nin (ESER) özel öğrencilerinin çalıştığı Zahir Kafe'yi ziyaret ettiler. Özel öğrencilerle yakından ilgilenerek hediyeler veren Çocuk Meclisi üyeleri, öğrencilerle yemek yiyip sohbet ettiler.

"Bize çok yardımcı oluyorlar"

Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti, "Bugün Zahir Kafe'yi ziyarete geldik. Burada bizden büyük engelli abilerimiz ve ablalarımızla sohbet etme şansı yakaladık. Engelliler için farkındalık oluşturmak istedik. Bugün onlarla keyifli vakit geçirerek güzel bir anı bırakmak istedik. Bize destek olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Zahir Kafe'de çalışan ESER öğrencilerinden Kerem Kayabaş ise şöyle konuştu:

"Herkese geldikleri için teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Arkadaşlar buraya geldikleri için bizi çok mutlu ettiler. Burada garsonluk eğitimi aldım. Burada çalışıp harçlığımı kazanıyorum. Bize çok yardımcı oluyorlar. Herkese çok teşekkür ederim."

Çocuk Meclisi üyelerinden Tuğçenur Yılmaz ise, "Engelliler için farkındalık oluşturmak istedik. Zahir Kafe'yi ziyaret ettik. Çok mutluyum, engelli abilerimiz ve kardeşlerimizle vakit geçirdik" diye konuştu.

Aldıkları hediyeler ve gördükleri ilgi karşısında mutluluğunu gizlemeyen ESER öğrencileri, çocuklar ile keyifli anlar geçirdi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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