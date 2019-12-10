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Çocuk Meclisi üyeleri ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri ilk Genel Kurul Toplantısını yaptı.

10.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:04Çocuk Meclisi üyeleri ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri ilk Genel Kurul Toplantısını yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çocukların taleplerini duyurmak ve kent yönetiminde söz sahibi olmak için faaliyet gösteren Çocuk Meclisi üyeleri, komisyon tekliflerini karara bağlamak için bir araya geldi.
İlk kez Genel Kurul heyecanı yaşayan üyeler, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sokak hayvanlarına, spordan teknolojiye, engelliler ve çalıştırılan çocukların haklarının korunmasına kadar 43 yeni maddeyi karara bağladı.
Meclis üyeleri, çocukları yakından ilgilendiren konularda tespitlerini, eleştirilerini ve çözüm önerilerini sundu.
LÖSEV'den seminer
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile birçok etkinlikte bir araya gelen Çocuk Meclisi üyeleri, kanserle mücadele ve sağlıklı beslenme yöntemleriyle ilgili seminer de aldı.
LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Macide Ercan, çocuklara kanserden korunmak için doğru beslenme eğitimi verdi.
Sosyal faaliyetler ve ziyaretlere devam eden üyeler, bu kapsamda Lösemili Çocuklar Köyü, Lösemili Çocuklar Okulu ile Lösemili Çocuk ve Yetişkin Hastanesini (LÖSANTE) de ziyaret edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, LÖSEV, Güncel

Kaynak: AA

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