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"Çocuk Nefroloji-Romatoloji Sonbahar Toplantısı"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından Prof. Dr. Ruhan Düşünsel onuruna "Çocuk Nefroloji- Romatoloji Sonbahar Toplantısı" gerçekleştirildi.

07.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:44
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından Prof. Dr. Ruhan Düşünsel onuruna "Çocuk Nefroloji- Romatoloji Sonbahar Toplantısı" gerçekleştirildi.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda akademisyen katıldı.
Etkinlikte ilk olarak Prof. Dr. Ruhan Düşünsel için emeklilik töreni düzenlendi.
Poyrazoğlu, "Erciyes Üniversitesi Çocuk Nefroloji-Romatoloji gerçekten genetiği çok iyi dokunmuş, çok iyi şifrelenmiş bir anabilim dalı. Bu genetiğin şifrelenmesini sağlayan kişiler, büyük şahsiyetler burada. İnşallah biz de onların peşinden devam ederiz. Onlardan aldığımız ilmi ve terbiyeyi bundan sonraki kuşaklara da devrederiz." ifadelerini kullandı.
Rektör Çalış da konuşmasında Çocuk Nefroloji- Romatoloji Sonbahar Toplantısı'nın başarılı geçeceğine inandıklarını belirterek üniversite hakkında bilgiler verdi.
Törende son olarak emekli olan Prof. Dr. Ruhan Düşünsel konuşma yaptı.
Açıklamada ayrıca etkinliğin 8 Kasım Cuma günü sona ereceği belirtildi.

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Kaynak: AA

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