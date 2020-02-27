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Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bir çocuğun oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın da evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

27.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:59Çocuk oynarken evi yaktı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
'da bir çocuğun oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın da evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın 9'uncu katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C'ye ait evde epilepsi hastası çocuğunun çakmakla oynarken kanepeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden baba E.C., dumandan etkilenen ailesini dışarı çıkmayı başardı, ardından da itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişilik aile ise olay yerine gönderilen ambulansta ilk müdahaleleri yapılıp, hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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