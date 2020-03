Çocuk oyun alanları dezenfekte ediliyor

Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışmalarına çocuk oyun parklarında devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, koronavirüse (Covid-19) karşı Manisa genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, park ve bahçeler, okullar, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında 7/24 ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışmalarına çocuk oyun parklarında devam etti. Ekipler, bütün oyun gruplarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ak, "Tüm Ekiplerimiz 17 İlçemizde 7/24 Çalışıyorlar"

Dezenfeksiyonun olduğu alanlarda çalışmaları yakından takip eden Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak yaklaşık 2 hafta önce toplu taşıma araçlarımızda dezenfeksiyon çalışmalarına başlamıştık. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra bu vakanın artık ülkemizde de görülmesiyle birlikte biz çalışmalarımıza hız kazandırdık. Toplu taşıma araçlarımızın yanında tüm resmi kamu kurum ve kuruluşlarımızda ve her mahallede bulunan çocuk oyun alanlarında, spor aletlerinde dezenfeksiyon uygulamalarımıza hız verdik. Şu anda tüm ekiplerimiz 17 ilçemizde 7/24 çalışıyorlar. Her türlü alan dezenkete edilmektedir. Elimizdeki her türlü imkandan yararlanarak büyük makinelerimizle ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Araçların giremediği alanlarda ise, sırt pompası ve sırt atomizörü ile bu uygulamalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun Olduğu Her Alanda Dezenfeksiyon Çalışmaları Sürüyor

Ak, her alanda dezenfeksiyon çalışmalarının olduğunu söyleyerek vatandaşlarımıza da bu virüse karşı alınabilecek önlemler konusunda önerilerde bulundu. Ak, "Vatandaşlarımız panik yapmamalı, gerekli temizliklerini, hijyenlerini sağlamalıdır. Her alanın dezenfeksiyonu konusunda da zaten vatandaşlarımız bizim programımızda olan yerleri istedikleri için, biz de kendilerine belli bir program dahilinde devam ettiğini ve devam edeceğini söylemekteyiz. Sağlık Bakanlığı'nın da belirttiği gibi öncelikli olarak kişisel temizliğimize özen göstermemiz çok önemli. Ellerimizi sık sık yıkamalıyız ve artık birbirimizi biraz daha uzaktan selamlamamız gerekiyor" diye konuştu. Dezenfeksiyon çalışmaları, 17 ilçemizde halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda 7/24 aralıksız devam edecek.

Kaynak: Bültenler