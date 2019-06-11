Çocuk oyunları şenliği - KARABÜK

Karabük
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin final müsabakaları yapıldı.
Kent Meydanı'nda düzenlenen müsabakalara beş bölgeden 225 öğrenci katıldı.
Okul Sporları İl Temsilcisi Sezgin Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk oyunları şenliği düzenlemekteki amaçlarının geleneksel çocuk oyunlarını tekrar hafızalara yerleştirmek olduğunu söyledi.
Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
Kaynak: AA
Karabük
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