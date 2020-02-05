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Çocuk oyunlarında Türkiye 2'ncisi olan örencilerden Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ilkokullar arası mendil kapmaca ve seksek yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Cizre Nuh Nebi İlkokulu öğrenciler, Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

05.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:20Çocuk oyunlarında Türkiye 2'ncisi olan örencilerden Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret
Çocuk Oyunları ve Kulüpleri Federasyonu tarafından 'da düzenlenen ilkokullar arası mendil kapmaca ve seksek yarışmasında 2'ncisi olan Cizre Nuh Nebi İlkokulu öğrenciler, Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ilkokullar arası mendil kapmaca ve seksek yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan şampiyon öğrencileri makamında kabul etti. Kaymakam Davut Sinanoğlu, emeği geçen öğretmenleri ve tüm öğrencileri tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Sinanoğlu, daha sonra öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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