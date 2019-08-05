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Çocuk parkı yakınında mangal yakmak yasaklandı

ISPARTA'da Gökçay'daki çocuk parkına yakın bölgede mangal ve ateş yakmak yasaklandı.

05.08.2019 15:45 Çocuk parkı yakınında mangal yakmak yasaklandı
ISPARTA'da Gökçay'daki çocuk parkına yakın bölgede mangal ve ateş yakmak yasaklandı.
Isparta'da özellikle hafta sonu doluluk oranında artış gösteren Gökçay Mesirelik Alanı'nda çocuk parkına yakın bölgede mangal ve ateş yakılmasına tepkiler çoğalınca Isparta Belediyesi'ne de çok sayıda şikayet ulaştı. Bölgeye yakın bazı parklardaki çocuk oyun gruplarının da yakılması üzerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla Zabıta Müdürlüğü harekete geçerek, bölgeye 'Mangal ve ateş yakmak yasaktır' uyarısı bulunan levhalar yerleştirdi.



Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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