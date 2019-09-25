Haberler » Güncel » Haber

Çocuk parkına zarar verdiler

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı İsmetpaşa mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, çocukların eğlence yeri olan ve keyifle vakit geçirdikleri parklardaki oyun gruplarına zarar verdi.

25.09.2019 12:51Çocuk parkına zarar verdiler
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı İsmetpaşa mahallesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, çocukların eğlence yeri olan ve keyifle vakit geçirdikleri parklardaki oyun gruplarına zarar verdi.

Kendini bilmez kişi ya da kişiler, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki oyun parkı içerisindeki kaydırakta bulunan merdivenleri sökerek ateşe vererek yaktılar.

Konuyla ilgili Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı açıklamada bulunarak, "Çocuklarımızın eğlenmeleri ve güzel vakit geçirmek için yaptığımız parklarda, bazı ihanet içindeki insanların yapılan hizmeti baltalamak için parkları söküp yaktıkları tespit edilmiştir. Bu insanları şiddetle kınıyor, değerli halkımıza havale ediyoruz. Her şeye rağmen halkımıza hizmet etmekten geri durmayacağız." dedi. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:56 Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde
14:55 Son Dakika: Türk Telekom deprem sonrası abonelerine 10 GB internet hediye etti
14:55 Hakan Yeşilyurt adı parkta yaşayacak
14:54 İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler oturma eylemi yaptı
14:54 Mustafa Tahhan son yolculuğuna uğurlandı
14:54 Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
14:54 HDP'lilerin Diyarbakır annelerine tehdidi gerginliğe neden oldu