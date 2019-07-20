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Çocuk parkında korkutan yangın

Isparta'da çocuk oyun parkında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, bir oyuncakta hasar meydana geldi.

20.07.2019 16:33 Çocuk parkında korkutan yangın
Isparta'da çocuk oyun parkında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, bir oyuncakta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki bir çocuk oyun parkında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yangında parktaki kay kayın hafif çapta zarar gördüğü öğrenildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Isparta, 3. Sayfa

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