29.06.2019 14:17
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Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı

Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı

Bursa'da ailelerin çocuklarıyla eğlendiği parkın istinat duvarından çıkan yılanlar paniğe neden oldu. Ne yapacaklarını şaşıran aileler hemen itfaiyeyi aradı.

Bursa 'nın Mudanya ilçesinde çocuk parkında istinat duvarının deliğinden çıkan yılanlar paniğe sebep oldu.

Halitpaşa Mahallesi Arnavutköy mevkiinde bulunan çocuk parkında, ailelerin çocuklarını eğlendirdiği sırada istinat duvarından çıkan yılanlar bir anda paniğe sebep oldu.

AİLELER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIDI

Gündüz saatinde ortaya çıkan iki yılan çocukları ve ailelerini korkuttu. Aileler ne yapacaklarını şaşırdı. Duvardan çıkan yılanlar daha sonra gözden kayboldu. Aileler şaşkınlıklarını atlattıktan sonra itfaiyeyi arayarak durumu haberdar etti.

Çocuk parkının kırsal alanda bulunması sebebiyle yılanların görülmesinin normal söyleyen çevre sakinleri, hiçbir canlının zarar görmesini istemediklerini, fakat çocuklarının zarar görmemesi için gereken tedbirlerin alınmasını talep ettiler.

Kaynak: İHA
Mudanya , Bursa , 3. Sayfa

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