Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu

Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir kişi çocuk parkında ölü bulundu.

04.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:08
Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir kişi çocuk parkında ölü bulundu.
Olay Tekirdağ'ın Çorlu İlçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı Santral Kavşağı mevkiindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta bulunan kamelyada hareketsiz ve oturur vaziyette bir şahsın olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ve Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde hayatını kaybeden şahsın Kurtuluş Sezen olduğu tespit edildi. Daha sonra olay yerine Cenaze aracı ile şahsın cesedi ilk incelenme için Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Çocuk parkındaki kamelyada ölü bulundu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:58: Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim - Haberler 18:56: Otomobilin alev alev yandığı kazada can pazarı yaşandı: 4 yaralı - Haberler 18:54: Korona Virüs yaban hayatı etkiledi...Aç kalan ayı yola indi - Haberler 18:53: ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı - Haberler 18:51: Hizan müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haberler 18:27: Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı 17:04: Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı - Haberler 16:36: Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi - Haberler 16:34: Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı - Haberler 16:27: Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı - Haberler 16:10: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi - Haberler 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı