Çocuk parkındaki salıncağa kendini astı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Süleyman B. (63), çocuk parkındaki salıncağın demirine kendisini iple asarak, intihar etti.

Gece yarısı, Altınkum Mahallesi Aytepe mevkisindeki çocuk parkında, salıncak demirine iple asılı erkek cesedi gören vatandaşlar, polisi aradı. Parka gelen polis ekipleri, asılı haldeki kişinin Süleyman B. olduğunu belirledi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve intihar ettiği belirlenen Süleyman B.'nin cansız bedeni, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

- Aydın