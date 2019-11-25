Haberler » Güncel » Çocuk parkındaki salıncağa kendini astı - Haber

Çocuk parkındaki salıncağa kendini astı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Süleyman B. (63), çocuk parkındaki salıncağın demirine kendisini iple asarak, intihar etti.

25.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:01Çocuk parkındaki salıncağa kendini astı
AYDIN'ın ilçesinde, Süleyman B. (63), çocuk parkındaki salıncağın demirine kendisini iple asarak, intihar etti.

Gece yarısı, Altınkum Mahallesi Aytepe mevkisindeki çocuk parkında, salıncak demirine iple asılı erkek cesedi gören vatandaşlar, polisi aradı. Parka gelen polis ekipleri, asılı haldeki kişinin Süleyman B. olduğunu belirledi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve intihar ettiği belirlenen Süleyman B.'nin cansız bedeni, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.


- Aydın

Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:14 Husilerden Veliaht Prens Bin Selman'ı öven BM temsilcisine tepki
11:14 Taciz mağduru Yahudi aileden kendilerine yardım eden Müslüman kadına teşekkür
11:13 DHA YURT BÜLTENİ-7
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:13 Fuat usta yarım asırdır deriyi giysiye dönüştürüyor
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
10:30 "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:38 "Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
15:41 Hanife Gürdal, mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
25.11.2019 11:15:56