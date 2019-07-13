13.07.2019 12:58
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Çocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepki

Çocuk parkının yol yapımı için kaldırılmak istenmesine tepki

SAMSUN'un Terme ilçesinde yol yapımı için çocuk parkının kaldırılmak istenmesi tepkilere neden oldu.

SAMSUN'un Terme ilçesinde yol yapımı için çocuk parkının kaldırılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine ekipler, çalışmayı yarıda bıraktı.
Terme ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki çocuk parkı, yol geçirileceği gerekçesiyle kaldırılmak istendi. Parka gelen belediye ekipleri, spor ve oyun aletlerini sökmeye başladı. Mahalle sakinleri, parkın kaldırılmasına tepki gösterdi, görevlilerle tartıştı. Tepkiler üzerine belediye görevlileri çalışmayı yarıda bırakarak, ayrıldı.
Mahalleli, parkın çocukların oyun alanı olduğunu belirterek kaldırılmasını istemediklerini belirtti.


- Samsun
Kaynak: DHA
Samsun, Terme, Güncel

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