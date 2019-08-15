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Çocuk parkları tek tek onarılıyor

Düzce Belediyesi çocuk parklarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

15.08.2019 16:09 Çocuk parkları tek tek onarılıyor
Düzce Belediyesi çocuk parklarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı bakım ve onarım ekipleri muhtelif mahallelerde tespit edilen çocuk oyun gruplarını yenilemeye devam ediyor. Mahallelerde bulunan çocuk oyun parklarında kullanım ömrünü tamamlayan donatıları inceleyen ekipler kırılan ve bozulan oyun gruplarını yeniliyor. Akınlar Mahalle parkında inceleme yapan ekipler burada bulunan donatıların temiz, düzenli ve bakımlı olmasını sağlarken eskiyen ekipmanları da yenisi ile değiştirdi. Bakım ve yenileme için özel olarak kurulan ekipler, merkez mahallelerde ihtiyaç duyulan parklarda çalışmalarını sürdürecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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