Haberler » Güncel » Çocuk parklarında bakım yapılıyor - Haber

Çocuk parklarında bakım yapılıyor

Karabük Belediyesi, yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılan parkları kış aylarının gelmesiyle birlikte genel bakıma aldı.

03.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:04 Çocuk parklarında bakım yapılıyor
Belediyesi, yaz aylarında yoğun bir şekilde kullanılan parkları kış aylarının gelmesiyle birlikte genel bakıma aldı.

Bir yandan mahallelerde bulunan parklara yenilerini ekleyen ve şehir genelinde 120 parka ulaşan Karabük Belediyesi, bir yandan da mevcut parklarda tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Yeni parkların yapımının yanı sıra mevcut parkların da yenilenmesi çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimizde parklarının sayısını arttırmaya devam ederken, eski parklarımızda yenileme çalışması yapıyoruz. Çevre düzenlemesi yapılan ve oyun araçları yenilenen parklarda ekiplerimiz, ailelerin ve çocukların güven içinde olması için periyodik olarak kontrol ve bakımlarını yapıyor" dedi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:34   Karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı - Haber
18:34   Ürdün Kraliyet Havayolları Amman-Bağdat uçuşlarını durdurdu - Haber
18:33   Köpek yavrusu ile minik öğrencinin oyuncak mücadelesi gülümsetti - Haber
18:32   İranlı komutanın öldürülmesinden sonra İdlib'de sevinç gösterileri düzenlendi - Haber
18:29   Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 30 metre çekildi - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
3.01.2020 18:36:50