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Çocuk Parklarında Dezenfeksiyon Yapıldı

İl genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanları ve parklarında da dezenfeksiyon uygulaması yaptı.

17.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:10
Çocuk Parklarında Dezenfeksiyon Yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, koronavirüse (Covid-19) karşı Manisa genelinde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, park ve bahçeler, okullar, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında 7/24 ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışmalarına çocuk oyun parklarında devam etti. Ekipler, bütün oyun gruplarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Manisa, Güncel

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