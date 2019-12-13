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Çocuk pilatesi kas gelişimini etkiliyor

Sports International ve Rhythm Bilkent Fitness/Pilates eğitmeni Mahir Taşatanel, çocuk pilatesine dair bilinmeyenleri anlattı.

13.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:52Çocuk pilatesi kas gelişimini etkiliyor

Çocuk yaşta yapılan bale ve egzersizlerin ileri yaşlarda önemine dikkat çeken Mahir Taşatanel, 30-40 yaşında bile olsa, uzun zaman yapılmasa da; çocuk yaşta yapılan bale ve egzersiz vücudun esnekliğinin korunmasını sağlıyor. Çocuk yaşta kaslarımızın esnemesi, bu bütün bir hayatımız boyunca sağlığı kalıcı bir şekilde edinmemizi sağlıyor. O yüzden bu esneme ve kasları güçlendirme hareketleri büyük önem taşıyor. Bütün bir hayatımızda hem düzenli spor anlayışı sağlıyor hem de sağlıklı bir beden kazandırıyor" dedi.

Kalça çıkığı olan çocuklarda egzersiz

Kalça çıkığı olan çocuklara yapılacak olan egzersizlerden de bahseden Taşatanel "Kalça çıkığı olan çocuklarda çocuklar nasıl eğlenceli bir şekilde uygulama yapılacaksa o şekilde ilerlemek lazım. Çocuk çok küçükse reformer aletinde çalışmak çok zor oluyor. 8 yaş üzeri çocuklar için reformar kullanabiliyoruz. 8- 9 yaş altındaki çocuklarda minder egzersizi minder pilatesi yapıyoruz. Bu egzersiler, kasları hissetmesi, kasları güçlendirmesi, koordinasyon dengeyi arttırması çocukların ilerideki yapacağı diğer branşlarda da daha başarılı olmasını sağlıyor" diye konuştu.

Kalça çıkığında ameliyat sonrası süreci desteklemek için de pilatesin önemine dikkat çeken Taşatanel sözlerine şunları ekledi: "Hala bacaklarda çarpıklık ya da farklı durumlar olabiliyor. Kasları çalıştırıp ona göre çalışma yapıyoruz. Parantez bacak postür bozukluğu gibi durumlar iç bacakları güçlendirdiğimizde düzelmiş oluyor."


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Kaynak: Bültenler

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