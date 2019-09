Çocuk piyanistten küresel iklim değişikliğine "Haykırış"

Piyanodaki üstün yetenekleriyle uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için "Haykırış" isimli eser besteledi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın piyano hediye ettiği Gülenç, en büyük destekçisi babası Ümit Gülenç'in de desteğiyle toplumsal konularda da fark oluşturan bir sanatçı olmayı hedefliyor.

Bursa'da yaşayan Mithatpaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç, bu hedefi doğrultusunda iklim aktivisti Greta Thunberg'in çalışmalarından esinlenerek piyanosuyla "Haykırış" isimli eseri besteledi.

Gülenç, yeni eserini Bursa Çevre Platformu ve Kent Konseyinin etkinliğinde akranlarıyla paylaştı.

Piyanosu ile iklim değişikliğine dikkati çekmek için bestelediği eseri icra eden Gülenç, dinleyenlerin beğenisini topladı.

"Dünya bizim tek ortak evimiz ve bu evimizi kirletmemeliyiz"

Arya Su Gülenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sesini duyuramayan canlılar için bu parçayı hazırladım" diyerek, amacının küresel iklim değişikliklerine dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Küresel iklim deşikliğinden etkilenen canlıların sesi olmak için parçanın adını "Haykırış" koyduğunu dile getiren Gülenç, "Dünya bizim tek ortak evimiz ve bu evimizi kirletmemeliyiz, onu korumalıyız." diye konuştu.

Eseriyle akranlarına da mesaj vermek istediğini kaydeden Arya Su Gülenç, "Yaşıtlarıma şu mesajı vermek istiyorum, doğayı korumalıyız, fosil yakıt tüketimini azaltmalıyız, rüzgar enerjisiyle, güneş enerjisiyle çalışan araçlar üretmeliyiz." çağrısı yaptı.

Çocuk müzisyen Arya Su Gülenç, dünyaca ünlü bir besteci ve piyanist olmayı amaçladığını belirtti.

Müzik dünyasının prestijli salonlarında piyano çalma hedefinin bulunduğunu ifade eden Gülenç, "Sanatçılar insani konularda dikkat çekebilmeli, sanatçılar bir fark yaratmalı." dedi.

Bestelerini Fazıl Say'ın hediye ettiği piyanoyla hazırlıyor

ÇEV Sanat'ta Fazıl Say, Bülent Evcil, Cihat Aşkın ve İbrahim Yazıcı gibi dünyaca ünlü sanatçıların belirlediği çocuklardan oluşan "Genç Yetenekler Projesi"nde yer alan Gülenç, son iki yıldır da uluslararası müzik yarışmalarında Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve ABD'de konserler verdi.

Neredeyse katıldığı her uluslararası yarışmadan dereceyle dönen Arya Su Gülenç, bundan sonraki süreçte yarışmalara hazırlığını Fazıl Say'ın hediye ettiği piyanosuyla yapacak.

Arya Su Gülenç, Türkiye'nin adını yurt dışında duyuran yetenekli ve gelecek vadeden bir sanatçı olma yolunda New York'taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci olmuştu.

Gülenç, "Piyanonun çocuk yeteneği" olarak nitelendirilirken, birçok ülkeden katılımcının bulunduğu dünyaca ünlü Carnegie Hall'da da konser vermişti.

