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Çocuk pornosu ve uyuşturucu ticareti ile gündem olan Dark web nedir?

Deepweb (Derin ağ) kavramı ilk olarak 2001'de arama motorlarıyla bulunamayan siteleri ifade etmek için kullanıldı. Darkweb (Karanlık ağ) ise bu sitelerin yasadışı olanlarını ayırt etmek için konuldu.

16.10.2019 20:42Çocuk pornosu ve uyuşturucu ticareti ile gündem olan Dark web nedir?
Çocuklara cinsel istismar görüntüleri içeren "Welcome to Video" isimli internet sitesiyle ilintili 38 ülkede düzenlenen operasyonlarda en az 337 kişi tutuklandı. Sitenin videoları Dark web (karanlık ağ) üzerinden kripto para birimi olan Bitcoin ile sattığı tespit edildi. Dark web kavramı uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve çocuk pornosuyla ilgili haberlerde gündeme geliyor. Bu ve benzeri suçlarda sık sık adını duyduğumuz Dark web aslında nedir?Darknet nedir?

Darknet, Dark web ve Deep web kavramları sıkça karıştırılan ve birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar. Peki bunların farkı nedir?

Darknet ismi ilk olarak 1970'lerde ARPANET'teki ayrıcalıklı olan IP'leri ayırt etmek için kullanıldı. Güvenlik sebebiyle ayrılan bu IP adresleri ARPANET'ten veri alabiliyor ancak network listelerinde görünmüyor ve pinglere cevap vermiyordu. Yani darknet, temel olarak bir teknolojiyi ifade ediyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ARPANET zamanla günümüzde kullandığımız internete evrildi.
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Kaynak: Euronews.com

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