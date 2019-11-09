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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Şenay Mevlitoğlu: "Şiddet, kaygı düzeyini...

Dr. Şenay Mevlitoğlu, Otizimli çocuklarımıza hayatlarını idame ettirmeleri için öncelikle onlara saygı duymalıyız. Hayattaki zor rutinlerinden ve insanların ısrarcı, şiddet eğilimli davranışlarından kendilerini korumak için daha öfkeli, hırçın ya da daha suskun olabiliyorlar" dedi.

09.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:35Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Şenay Mevlitoğlu:
Dr. Şenay Mevlitoğlu, Otizimli çocuklarımıza hayatlarını idame ettirmeleri için öncelikle onlara saygı duymalıyız. Hayattaki zor rutinlerinden ve insanların ısrarcı, şiddet eğilimli davranışlarından kendilerini korumak için daha öfkeli, hırçın ya da daha suskun olabiliyorlar" dedi.

Aksaray'da bir okulun bahçesinde otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanması kamuoyunda büyük tepki çekti. Kemer Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Şenay Mevlitoğlu, Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından, otizmli çocukların özellikleri ve toplumda otizmli birey olmak üzerine açıklamalarda bulundu. Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Şenay Mevlitoğlu, "Otizimli bireylerin beyin yapıları bizlerden daha farklı olarak çalıştıkları için yaşadıkları dünyayı, insanları, hayatı anlamlandırmaları zordur. Bizim için gece ve gündüzün olması, sabah uyanıp okula ya da işe gitmek, banyo yapmak, yemek yemek gibi gündelik sıradan işler dediğimiz davranış kalıpları uygulamak onlar için çok gereksiz veya zor olabilir. Gündelik rutinlere alıştıktan sonra da bu rutinlerdeki sapmalar onlara çok zor gelir. Kendilerini güvende hissetmek isterler" dedi.

Şiddet, kaygı düzeyini artırıyor

En çok da insanların şiddete eğilimli olmalarından etkilendiklerini belirten Dr. Şenay Mevlitoğlu, Hayattaki zor rutinlerinden ve insanların ısrarcı, şiddet eğilimli davranışlarından kendilerini korumak için daha öfkeli, hırçın ya da daha suskun olabiliyorlar. Kendilik algıları bizlerden daha farklıdır. Çocukluk döneminde sanki bedenine sığmaya çalışan sevgi dolu bir ruh gibidirler. Neden bu şekilde bedenime sınırlanmam gerekiyor gibi kaygıları vardır. Başkası tarafından ısrarcı davranışlar, ondan izin alınmadan onun vücuduna dokunulması, bağırarak konuşulması, şiddet eğilimli her türlü davranış onlardaki kaygı düzeyini arttırır" sözleriyle şiddetin otizmli bireyleri derinden etkilediğini açıkladı.

Saygı duymalıyız

Otizimli çocuklarımıza hayatlarını idame ettirmeleri, sosyal iletişimde kendilerini daha rahat ifade etmeleri için öncelikle onlara saygı duymalıyız diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Sosyal Pediatri Uzmanı Dr. Şenay Mevlitoğlu, "Saygı duymak ile karşıdaki kişiye acımak farklı şeylerdir. Saygı duymanın temelinde şunlar vardır; karşıdaki kişiyi küçük görmemek, kıyaslama yapmamak, farklılıkların olmasını normal kabul etmek, farklı olan fikir ve düşüncelerimizi sakin bir şekilde ifade etmektir. İnsanların birbirine saygılı olduğu, sevgi dilinin kullanıldığı ortamlarda hem otizimli hem down sendromlu bireylerimizle daha güzel yaşarız. Onlar bize farklılıkları öğretiyorlar. Onlar bizim sevgi öğreticilerimiz" dedi.

Bazı çocuklarımız malesef diğer çocuklar gibi olmadığı için (adıyla seslenildiğinde cevap vermemek, sürekli kendi kendine oyun oynamak, sürekli parmak ucunda yürümek, daha hırçın olmak veya kendi dünyasına çekilmek gibi...) aileleri tarafından da fark edilemeyip hekime götürülmediği için uyum sorununu daha fazla yaşıyorlar açıklamasında bulunan Dr.Şenay Mevlitoğlu, "Çocuğunuzun büyüme ve gelişmesinde diğer çocuklardan farklı olan bir davranış sezinliyor iseniz çocuk hekiminize başvurmanız önemli. Bazen ailelerin fark edemediği ancak çocuk hekimlerinin muayene esnasında erken fark ettikleri bulgular olabileceğinden rutin çocuk sağlığı kontrollerinizi yaptırmanız faydalı olacaktır" sözleriyle rutin kontrollerin ihmal edilmemesine dikkat çekti. - ANTALYA

Güncel

Kaynak: İHA

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