Çocuk Sanat Festivali Beşiktaş'ta gerçekleşti

Beşiktaş Belediyesi'nin destekçisi olduğu Çocuk Sanat Festivali'nin ikincisi Zorlu PSM'de gerçekleşti. Yoğun ilgi gören organizasyonda çocuklar resimden müziğe, dramadan mutfak sanatlarına, kodlamadan bez bebek yapımına kadar birçok etkinliklere katılarak keyifli zaman geçirdiler. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çocuk Sanat Festivali'nin destekçisi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Zorlu PSM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Çocuk Sanat Festivali, 1-13 yaş arasındaki binlerce çocuğu renkli aktivitelerle, sanatla ve sanatçılarla buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar festivalde animasyon, karikatür, ahşap boyama, dans, fotoğrafçılık gibi birbirinden farklı pek çok alandaki atölyelerde yeteneklerini keşfetme fırsatı yakaladılar.

Festivalde sanatçılarla birebir görüşme şansının yakalandığı Beşiktaş Belediyesi'nin atölyesine ilgi büyüktü. Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla bir araya gelen oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Ahmet Kural ve Murat Cemcir seramik atölyesinde çocuklarla birlikte hem çok eğlendiler hem de unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Sanatın ve sanatçının yanında olduğunu dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çocuk Sanat Festivali'nin destekçisi olmaktan mutluluk duyduğunu ve Beşiktaş'ta düzenlenecek tüm çocuk festivalleri ile kültür ve sanat etkinliklerinin sonuna kadar destekçisi olacaklarını söyledi.