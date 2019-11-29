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Çocuk Senfoni Orkestrasının prova çalışmaları sürüyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 2 Aralık'ta gerçekleştirecekleri yeni yıl konserinin hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

29.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:49Çocuk Senfoni Orkestrasının prova çalışmaları sürüyor
Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 2 Aralık'ta gerçekleştirecekleri yeni yıl konserinin hazırlıklarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 2020 yılını bir konser ile karşılamaya hazırlanıyor. Orkestranın, Şef Rengim Gökmen ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ile birlikte sahneye çıkacağı konserin hazırlıkları, yoğun biçimde sürüyor. Çocukların gerçekleştirdiği prova çalışmaları, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi'nde devam ediyor. Provalara katılan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Eren Yahşi de çocukların hazırlık çalışmalarına katkı veriyor. Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Yahşi, "Çocuklarımızın hazırlıklarına seve seve yardımcı oluyorum. Çocuklarımızın sanat ile yetişmesi özellikle bugünlerde çok önemli. Bu ortamı paylaşmak benim için de özel bir tecrübe" diye konuştu.

Provaları süren Yeni Yıl Konseri, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konserin 12 ve 17 TL'lik biletleri ise "biletinial.com" internet adresi üzerinden satışa sunulurken; konserden elde edilecek gelir ise yine İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na aktarılacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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