Çocuk sinemacıların kadrajından "Vizontele" beyaz perdede

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Çocuk Sinema Okulunun 19 yıl sonra yeniden çektiği Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmi, beyaz perdede izleyiciyle buluştu.Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen galaya, filmde görevli 33 çocuğun yanı sıra Göktürk İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Çocuk Sinema Okulu yapımcılarından Esra Özge Aktürk, oyuncu Emre Turanlı, sinema ve eğitim dünyasından isimler ile "Müslüm" filminin yapımcısı Nuri Yıldırım da katıldı.Yılmaz Erdoğan, gala için minik sinema tutkunlarına gönderdiği görüntülü mesajında, öğrencilerin ortaya koyduğu işin çok anlamlı olduğuna işaret ederek, "Çocuk zekasının birleşip bir filmi 19 yıl sonra yeniden sizin gözünüz, sizin yeteneğinizle bir araya getirmek muhteşem bir şey." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, çocukların kendilerinin de bir film çekeceğine olan inancını dile getirdi.Sinema dalında 6 ay eğitim aldılarOyuncu Emre Turanlı, üç yıl önce başlattıkları Çocuk Sinema Okulundaki eğitimlerle dijitalleşen dünyada pek çok şeye net cevap veren çocukların sinema dalında da çok önemli işler yaptıklarını ifade etti. Turanlı, Vizontele'de yer alan 33 çocuğun hem oyunculuk yaptığını hem de kamera arkasında görev aldığını anlattı.Yapımcı Aktürk ise son zamanlarda sosyal medya mecralarına ilgisi artan çocuklara sinema ve televizyonu öğretebilmek ve çocukların ilgi alanlarına göre eğitim almalarını sağlamak için Çocuk Sinema Okulunun kurulduğunu, çocuklara 6 aylık süreçte 8 branşta okullarında eğitim verdiklerini aktardı.Eğitimlerin montaj, senaryo, kamera, yönetmenlik, oyunculuk, afiş tasarımı, dublaj, film müzikleri, kostüm, dekor ve drone eğitimi başlıklarında devam ettiğini dile getiren Aktürk, eğitimlerin ardından çocukların istedikleri bir filmi iç ve dış mekanda çektiklerini, biletlerini tasarlayarak satışını yaptıklarını anlattı.Aktürk, "Dünya Sinemacılar Günü'nde başlayan Çocuk Sinemacılar Festivali kapsamındaki galalarımızın ilki, Vizontele filmi için yapıldı. Çocuk sinemacılar tarafından çekilen 5 ayrı film de seyirciyle buluşacak." dedi.Küçük sinemacılar, çekim serüvenlerini anlattıFilmin orijinalinde Demet Akbağ'ın canlandırdığı "Siti Ana" rolünü üstlenen Duru Ela Tunca, filmin çekimlerinde çok eğlendiklerini dile getirerek, "Bol bol senaryo, oyunculuk, montaj dersleri aldık. Vizontele dışında Kral Şakir çizgi filmi ve ayrıca sosyal medya için de videolar çektik. Güzel kıyafetlerimizi giydik ve filmimizi izlemeye hazırız." diye konuştu.Sinema eğitimlerine başlamadan önce doktor olmayı düşündüğünü dile getiren Tunca, ileride oyuncu ya da sinemacı olabileceğini söyledi.Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" rolünü canlandıran Meriç Kayabaşı ise sinema eğitiminden çok şey öğrendiğini belirterek, videolar çekmeye devam edeceğini anlattı.Filmler için gala yapılacakAcıbadem Cenap Şehabettin İlkokulu öğrencilerinin çekim ve montajını tamamladığı Hababam Sınıfı Tatilde filmi bugün Altunizade Kültür Merkezi'nde gösterilecek.Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencilerinin kendi senaryo ve çekimleri ile beyazperdeye uyarladığı ve 3 ayrı senaryodaki Akran Zorbalığı filmi için yarın okul bahçesinde açık hava sinema gösterimi yapılacak.Yumurcağın Tatlı Rüyaları filminin galası ise 13 Haziran'da oyuncu İlker İnanoğlu'nun katılımıyla Ankara'da yapılacak.