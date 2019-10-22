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15 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı araç taklalar atarak tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da 15 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

22.10.2019 14:4515 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı araç taklalar atarak tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 15 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazada, 15 yaşındaki sürücü Yusuf Çiçek hayatını kaybetti.

ARAÇ, TAKLALAR ATARAK TARLAYA YUVARLANDI

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşanan gelen olayda, Yusuf Çiçek (15) yönetimindeki 33 AD 057 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Atatürk Baraj Göleti yakınlarında taklalar atarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yusuf Çiçek ile otomobilde bulunan Ramazan Güngör (18) yaralandı.

15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Çiçek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Yusuf Çiçek, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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