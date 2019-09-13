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Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 75 yaşındaki sapık konuştu: Şeytana uydum

Lefkoşa'da 75 yaşındaki sapık, komşusunun 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu kabul ederek, "Şeytana uydum. Özür dilerim." dedi

13.09.2019 12:53

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Başkenti Lefkoşa'da, komşusunun 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 75 yaşındaki İshak Yalman Y., mahkemede suçunu kabul etti.

İddialara göre, İshak Y., 2019 yılı Şubat-Nisan ayları içinde kız çocuğuna birçok kez benzeri tacizlerde bulundu. Kız çocuğunun yaşananları halasına anlatması üzerine konu polise intikal etti. Şikayet üzerine İshak Yalman Y. gözaltına alındı. Cinsel saldırı suçlaması yapılan İshak Yalman Y., dün mahkemeye çıkarıldı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Mahkemede bilgi veren polis yetkilileri, "Zanlı suçunu kabul etti" dedi. Mahkemede söz alan İshak Yalman Y., "Özür dilerim. Şeytana uydum" dedi.

Hakkında bir gün gözaltı süresi verilen zanlının yarın yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 75 yaşındaki sapık konuştu: Şeytana uydum

Kıbrıs, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(12)
CANNN:Şeytan seni görse yüzüne tükürür ALLAH belanı versin
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SULTAN SÜLEYMAN:Bunun tez idami gerekir ibreti alem icin..
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HAKAN06:Şerefsiz vucutun nasıl uyandı o çocuğa bunları asmak lazım
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OSMANLI TORUNU:Senden ala şeytanmı var lan
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TURSİL:yapiyonuz yapiyonuz sucu seytana atiyonuz
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FB34:Şeytan bile bıktı sizden imana gelecek sonunda
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MEHMET CAKİR:Seytan sizin yaninizda halt islemis pis sapiklar
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DÜRBÜNLÜ:Kesin rumdur.
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KIBRIS GAZISI:KIBRISTA HAKIMLER VAR
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