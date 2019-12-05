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Çocuk tiyatroları 41 Burda'da devam ediyor

KOCAELİ (İHA) – 41 Burda AVM, çocuklara keyifli etkinlikler sunmaya devam ediyor.

05.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:50Çocuk tiyatroları 41 Burda'da devam ediyor
KOCAELİ (İHA) – 41 Burda AVM, çocuklara keyifli etkinlikler sunmaya devam ediyor.

Kocaelililere her zaman özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. 7 Cumartesi günü 41 Burda AVM'de sahnelenecek 'Sefi'nin Maceraları' oyunu ile başlayacak tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 14 Aralık'ta 'Berfu'nun Rüyası', 21 Aralık'ta 'Uzaylı Loli' ve 28 Aralık'ta 'Eyvah Mikroplar' gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Aralık ayı boyunca her Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine Kocaeli'de yaşayan tüm çocukların davetli olduğu bildirildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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