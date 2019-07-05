05.07.2019 18:37
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Çocuk tiyatroları başlıyor

Çocuk tiyatroları başlıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 7 Temmuz'da başlayacak ve Pazar düzenlenecek tiyatro oyunlarıyla minik tiyatroseverler keyifli anlar yaşayacak.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 7 Temmuz'da başlayacak ve Pazar düzenlenecek tiyatro oyunlarıyla minik tiyatroseverler keyifli anlar yaşayacak.

39Burda AVM tarafından 7 Temmuz 2019 pazar gününden itibaren her pazar çocuklar için tiyatro oyunları düzenlenecek. Tiyatro günleri 7 Temmuz 2019 pazar günü Afacan Tilki oyunu ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında 14 Temmuz 2019 Papillon, 21 Temmuz'da Tankuk ile Minnak, 28 Temmuz'da Nasreddin Hoca ile Komşu gösterisiyle çocuklar keyifli anlar yaşayacak. Gösteriler saat 16.00'da başlayacak. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Kırklareli, Güncel

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