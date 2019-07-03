03.07.2019 15:30
Haberler» Güncel» Haber

Çocuk üniversitesi ilgi gördü

Çocuk üniversitesi ilgi gördü

Tokat'ta, "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesi ilgi gördü.

Tokat'ta, "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesi ilgi gördü.

Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve bu sene 5'incisi düzenlenen Çocuk Üniversitesi öğrenciler tarafından ilgi gördü. Bir hafta sonra mezunlarını vermeye hazırlanan çocuk üniversitesi öğrencilerini makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunun temel alındığı "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesiyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Sönmez, "İlimizdeki birçok okuldan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından seçilen öğrencilerle Çocuk Üniversitesinde bilim, sanat ve spor alanında çalışmalar yaptık. 2023 Hedefini de göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı tamamlayacağız. 8 Temmuz 2019 tarihinde de öğrencilerimizi mezun edeceğiz" dedi. Öğrenciler günün anısına sanat dersinde yaptıkları el işini Rektör Şahin'e hediye edildi. - TOKAT
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:03   Vali Dağlı Gaziyi evinde ziyaret etti
17:03   İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı
17:02   - Türkiye'den Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 Bin Dolarlık Destek
17:02   Instagram çöktü
17:02   Hüsnü Şenlendirici'den "klarnet kampı"
17:01   Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonu
17:01   Tunuslu vekillerden darbe girişimi iddialarına araştırma talebi