Çocuk Ve Genç Yazarlar İstanbul'u Anlatacak

Dereceye girenlerin Yazarlık Atölyesi'ne kabul edileceği yarışmaya başvurular 29 Kasım'da başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocuk ve genç yazarlara yönelik hikaye ve şiir yarışması düzenleniyor. "Ben İstanbul Olsaydım" temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 29 Kasım 2018 - 8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılabilecek.

KENDİLERİNİ "İSTANBUL"UN YERİNDE HAYAL EDEREK YAZACAKLAR

İBB iştiraki Kültür AŞ'nin bir gelenek haline getirdiği çocuk ve genç yazarlara yönelik hikaye ve şiir yarışması başlıyor. Bu sene 6.'sı düzenlenen Çocuk Yazarlar Hikaye Yarışması'na 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. 3. Genç Yazarlar Hikaye ve Şiir Yarışması ise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Yarışmanın bu seneki teması "Ben İstanbul Olsaydım" olarak belirlendi. Çocuk ve genç kalemler kendilerini "İstanbul"un yerinde hayal ederek şiir ve hikayelerini kaleme alacak.

ÖDÜL ALAN ESERLER KİTAPLAŞTIRILACAK

İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okulların katılabileceği yarışmaya başvurular 29 Kasım'da başlayacak ve 8 Şubat 2019'da sona erecek. Öğrenciler başvurularını okul müdürlükleri üzerinden yapacak. Yarışmanın ödül töreni 2019 Nisan ayında gerçekleştirilecek. Ödül alan eserler kitaplaştırılacak. Dereceye giren öğrencilere uzman eğitimciler tarafından "Yazarlık Atölyesi"nde çeşitli eğitimler verilecek.

Yarışma ile çocuk ve gençlerin yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları, şehre karşı aidiyet duygularının gelişmesi ve Türkçe'nin dil zenginliğini en güzel şekilde ifade etmeleri amaçlanıyor.