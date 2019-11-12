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Çocuk ve gençler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çocuk ve gençler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi.

12.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:38Çocuk ve gençler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çocuk ve gençler terör örgütlerine karşı bilgilendirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlaması, gençlerde terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.
Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde lise ve dengi okullarda öğrencilere "Bir Eksiğiz Projesi" kapsamında 5 bin 444 kişiye konferans verildi. Okullarda görevli özel güvenlik görevlilerine, diyanet personeline ve üniversite öğrencilerine yönelik konferanslar yapıldı.
"Genç Adımlar Kampa-3 Projesi" kapsamında ise Çanakkale'ye gidilerek oraya çeşitli illerden gelen 400 öğrenciye konferans verildi.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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