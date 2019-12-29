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Çocuk ve Gençlik Korosu ilk kez sahnede

Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan Çocuk ve Gençlik Korosu tarafından verilen mini konser, vatandaşlardan tam not aldı.

29.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:08 Çocuk ve Gençlik Korosu ilk kez sahnede
Belediyesi tarafından kurulan Çocuk ve Gençlik Korosu tarafından verilen mini konser, vatandaşlardan tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk ve Gençlik Korosu, Şef Derya İnanç yönetiminde eğitim çalışmalarına başlarken ilk sahne performansını da gerçekleştirdi. 10 genç ve 13 çocuk olmak üzere 23 öğrenciden oluşan koro, Espark AVM'de düzenlenen mini konserle izleyici karşısına çıktı. Öğrenciler, Şef İnanç'ın yönetiminde "Senden Başka", "Mavi Boncuk" gibi şarkıların yanı sıra yabancı parçaları da başarı ile icra etti. Korno, fagot, yan flüt, bando davulu, zil ve trampet enstrümanlarının yer aldığı koronun son performansı ise Derya İnanç'ın bestelediği 'Hayat Tepebaşı'nda isimli marş oldu. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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