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Çocuk ve ilk gençlik eserlerini konuşacaklar

Eleştirel okuma yapabilen, düşünen, sanat ve estetik zevki gelişmiş, duyarlı bireyler yetiştirmek üzere öğretmen ve aileler için bir yol haritası belirlenecek.

20.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:31 Çocuk ve ilk gençlik eserlerini konuşacaklar

Edebiyatımızın duayen yazar ve yayımcıları, çocuk kitapları ile ilk gençlik eserlerini konuşmak üzere, genç yazar ve editörlerle bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Üzerine" başlığıyla düzenlenecek buluşmada; çocuk edebiyatı ürünlerinin standartlarının yükseltilmesine yönelik görüşler ele alınacak, eğitimde nasıl kullanılacakları masaya yatırılacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın açılışını yapacağı "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Formu"nda evrensel, bilimsel kriterler, ulusal ve uluslararası araştırmalar ile uygulamalar ele alınacak.

Kitapların içeriklerini zenginleştirmenin yolları, ortaya çıkan nitelikli eserlerden aileler ve eğitim kurumlarının istifade etme biçimleri ile yöntemlerine ilişkin fikirlerin paylaşılacağı foruma okul öncesi eğitimciler, kütüphaneciler, çocuk psikologları, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında uzman akademisyenler ile yayımcılık meslek örgütlerinin temsilcileri katılacak.

"Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Formu" 20-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.


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Kaynak: Bültenler

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