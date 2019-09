NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuk yaşta evlilik en büyük şiddettir, insan hakları ihlalidir, uluslararası mevzuatta da büyük suçtur. Okul çağındaki bir çocuğun yeri eğitim yuvasıdır. Hiçbir gerekçe, çocuk yaşta evliliği haklı çıkarmaz." dedi.Alınan bilgiye göre Emine Erdoğan, dün New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio'nun özel davetiyle "Afrika'da Erken Evlilikler ve Tecavüzü Önlemek" konulu panele katıldı.Panelde konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana Afrika açılımı çerçevesinde eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 40'ın üzerinde Afrika ülkesine ziyarette bulunduklarını, Afrika'nın ne kadar zengin bir coğrafya olduğuna yakından şahitlik ettiğini söyledi.Afrika'nın zenginliğinden bir parçayı Türkiye'ye taşımak istediğini dile getiren Emine Erdoğan, bu kapsamda Ankara'da bir merkez açıldığını, Afrikalı kadınların el emeklerinin değerlendirildiği "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi"nin, 2016'dan bu yana faaliyet gösterdiğini belirtti.Emine Erdoğan, "Biz istiyoruz ki kadınların el emeği, göz nuru üzerinden bir dostluk köprüsü kuralım. El sanatlarının tüm geliri, hakettiği değer üzerinden Afrikalı kadınlara gitsin. Tamamen bir kadın dayanışmasının ürünü olan bu köprü, birbirimizi daha iyi tanımaya, sorunlar için ortak çözümler aramaya vesile olsun." diye konuştu.Her yıl 25 Mayıs Afrika Günü'nde özel programlar yaptıklarını, bu faaliyetlerin, bu yıl çok güzel bir meyve verdiğini anlatan Emine Erdoğan, Türkiye'deki Afrika büyükelçilerinin eşlerinin ortak çabasıyla Afrika yemek kitabı hazırladıklarını, böylece Türk kadınlarının Afrika lezzetleriyle tanıştığını kaydetti.- "Afrika'nın geleceğine dair umudumuz var""Türkiye olarak Afrika'yı kadim bir dostluğun ülkesi olarak görüyoruz." diyen Emine Erdoğan, Afrika'nın doğusuyla, batısıyla, sahra altıyla bir bütün olduğunu dile getirdi.Afrika'nın kalkınması için devlet ve sivil toplumun elele verildiğini belirten Emine Erdoğan, şöyle konuştu:"Çünkü Afrika'nın geleceğine dair umudumuz var. Bir salgın hastalık gibi yüzyıllardır Afrika'yı kuşatan sömürgecilik artık bitsin diyoruz. Biz Türkiye olarak, başkalarının bahçesinden gül koparmak değil, solan güllere can suyu vermek derdindeyiz. Afrika insanının bu güzel geleceği hakettiğine inanıyoruz.Eminim ki, sizler de kendi hikayenizi yazmak için büyük çabalar içindesiniz ve bu çaba içinde kadınları güçlendirmek öncelikleriniz arasında yer alıyor. Çünkü, Mandela'nın dediği gibi, 'Kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır.' Bunun ilk adımlarından birisi de eğitim. Çünkü yegane çözüm aracıdır.""Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik"Etkinliğin teması olan "Kızları gelin etmeyin" sorununun anahtarının da eğitim olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çocuk yaşta evlilik en büyük şiddettir, insan hakları ihlalidir, uluslararası mevzuatta da büyük suçtur. Okul çağındaki bir çocuğun yeri eğitim yuvasıdır. Hiçbir gerekçe, çocuk yaşta evliliği haklı çıkarmaz. Yoksulluk, aile içi şiddet, katı gelenekler, bunların hiçbiri mazeret olamaz.Biz ülkemizde bu sorunu zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak çözdük. Özellikle kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik. Bizzat yürüttüğüm kampanyalarla, gerektiğinde aileleri ziyaret ederek, anne-babaları ikna edip çocukların okullaşmasını sağladık. Devletimiz, maddi kaygılarla çocuklarını okula göndermeyen annelere finansal katkıda bulundu. Şunu gördük ki, eğitim seviyesi arttıkça erken evliliklerin sayısı düşüyor. Bir şeyi hiç unutmamak durumundayız; Bir toplum, kadınıyla erkeğiyle hep birlikte kalkınır. Kadınları, yanlış geleneksel anlayışlara hapsolmuş zihinlerin prangasından kurtarmalıyız."- "Yanlış geleneksel bakış açıları dinin önüne geçmemeli"İslam'ın bazı yanlış geleneksel algıların kaynağı olarak görülmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Emine Erdoğan, İslam'ın kadını ve erkeği ayırmadan, insanı en şerefli mahluk olarak gören bir din olduğunu vurguladı.Emine Erdoğan, şunları söyledi:"Peygamberimiz Hazreti Muhammed, 'Allah'tan hakkıyla sakının ve çocuklarınıza adil davranın' diyerek hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı yapmamıştır. Peygamberin mescidi, erkekler için olduğu gibi kadınlar için de bir okul olmuştur. Peygamber (SAV), 'Allah'ın kadın kullarının, Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın' buyurmuştur. Çünkü, kadına emek vermenin sadece bir Müslüman'ı yetiştirmek değil aynı zamanda bir nesli eğitmek anlamına geldiğini biliyordu Peygamber.Yani kızların eğitimini, meslek edinmesini, sanattan ticarete, faaliyet göstermesini teşvik eden bir din ile karşı karşıyayız. Hal böyleyken, kızları din kisvesi altında umutsuz bir geleceğe mahkum etmek, hakka, hakikate sığar mı? Alimlerimizin, din adamlarımızın; İslam'ın kadına bakışını yeniden okuması gerekir. Yanlış geleneksel bakış açıları dinin önüne geçmemeli. Dini, kendi keyfi tutumlarımıza göre yorumlayamayız. Din bir bütündür ve kadın erkek ayrımı yapmadan insanın esenliği için bir rehber sunar."Birlikte mücadele edilmesi gereken çok şey olduğunu, o nedenle bu kadın dayanışmasını çok önemsediğini ifade eden Emine Erdoğan, eğitimin, temel hareket noktası yapılarak, akılcı politikalarla kadınların geleceğinin birlikte planlanması gerektiğini kaydetti.Emine Erdoğan, Türkiye'nin her zaman iş birliğine açık olduğunu, tecrübelerin paylaşılmasından memnuniyet duyulacağını belirterek, panelde bulunanları Türkiye'ye davet etti.Panelde Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan katılımcılar da konuşma yaptı.