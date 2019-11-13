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Çocuk yaşta YPG/PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu

Çocuk yaşta YPG/PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu Hatay'da buluşan aileler, terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktüHATAY - Suriye'de 2014 biri, diğeri ise 2015'te terör örgütü YPG/PKK'ya çocukken katılan iki terörist ailelerinin de devreye girmesi sonucu teslim oldu.

13.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:15
Çocuk yaşta YPG/PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu
'da buluşan aileler, terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü
HATAY - Suriye'de 2014 biri, diğeri ise 2015'te terör örgütü YPG/PKK'ya çocukken katılan iki terörist ailelerinin de devreye girmesi sonucu teslim oldu.
Van ve Diyarbakır'daki ailelerine 3 ay önce telefon ederek çok pişman olduklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını ama korktuklarını dile getiren iki teröristin yakınları, emniyet birimleriyle irtibat kurdu.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ailelerinin de desteğiyle M.S. Ç. ve V.İ. ile iletişime geçerek onları teslim olmaları için ikna etti.
Emniyet güçlerinin yönlendirmeleriyle örgütün elinden kaçmayı başaran teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Yaklaşık 4 yıldır ailesinden uzak kalan M.Ş.Ç. ile 5 yıldır örgütün elinde bulunan V.İ, Hatay'da aileleriyle bir araya getirildi. Aile bireyleri terör örgütünün kandırdığı çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.
Teslim olan M.Ş.Ç. ve V.İ yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çocuk yaşta YPG/PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu

Hatay, YPG, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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