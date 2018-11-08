08 Kasım 2018 Perşembe 21:42



08 Kasım 2018 Perşembe 21:42

Geçtiğimiz yıllarda internette telefon atma akımı popüler olmuş ve her zamanki gibi çok sayıda kişi bu akıma uyarak kendi sosyal medya hesaplarından çektikleri videoları yayınlamışlardır. Kimisi telefonunu ucundan tutup kanalizasyon çukurundan atıyormuş gibi yaparken kimisi uçurumun, suyun kenarında durup telefonlarını düşürmemeye çalışmışlardır. Hatta işe yaratıcılıklarını ekleyip telefonları asansör boşluğuna, tuvalete tutanlar bile var. Biz de bugün sizlere izlerken bile yüreğinizi ağzınıza getirecek bu akıma ait en popüler görüntülerden bahsedeceğiz.