"Çocukça Tiyatro" Başladı

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), çocuklar için yeni eğitimler, atölyeler ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kadıköy Belediyesi geleceğimiz olan çocukların iyi bir şekilde yetişmesi amacıyla onlara yeni yollar çizmeyi ve yöntemler göstermeyi sürdürüyor. Bu eğitimlerden biri de Çocukça Tiyatro. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Can Yılmaz ile Uğur Cabiroğlu'nun eğitmen olarak yer aldığı, üç ay sürecek ve çocukların sosyal olarak gelişimlerine katkı sunmanın amaçlandığı eğitimde, çocuklara tiyatro sanatının ne olduğu, nasıl yapıldığı, sahne, dekor ve kostüm hakkında bilgiler verilecek. Devam zorunluluğu olan, 20 kişi ile sınırlandırılan ve cumartesi günleri yapılacak eğitim, 9-11 yaş grubuna 12.00 ile 14.00, 12-14 yaş grubuna ise 15.00 ile 17.00 saatleri arasında verilecek.

OYUNLAR EŞLİĞİNDE TİYATRO EĞİTİMİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi Can Yılmaz "Kadıköy Belediyesi'nin çocukları düşünerek bu eğitimi vermek istemesi öncelikle bizi çok etkiledi" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarla iletişim içinde olacağımız güzel bir iş olacak. Çocukların sosyal olarak gelişmelerine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda tiyatro eğitimi vereceğiz. Tiyatro sanatının ne olduğunu, nasıl yapıldığını, oyunculardan, yönetmene ve kostüm çalışanlarına kadar nasıl bir sanat olduğunu öğretmeye çalışacağız. Bunu da oyunlar, egzersizler ve doğaçlamalar ile yapacağız. Örneğin mendil kapmaca oynayacağız. Sonrasında da amacımız çocukların bulduğu küçük oyunların toplamından bir temsil yaratmak ve sergilemek. Temsile göre de kostümü çocuklar ile birlikte yapmayı planlıyoruz. Çocuklar ile birlikte renkli ve eğlenceli bir tiyatro oyunu oynamak istiyoruz. Eğitimin içine müzik, resim ve kostüm tasarımı girecek. Çünkü tiyatro farklı sanat dallarını barındırır. Bir yaratım süreci içerisinde olacaklar. Bu sürecin keyfine varacaklar. Bu sayede de tiyatrocu olmasalar bile iyi bir tiyatro izleyicisi nasıl olunur öğrenmiş olacaklar." şeklinde konuştu.

Çocuk dostu mimari yaklaşımların, çocuk bakış açısına göre planlanmış mekan kullanımlarının esas alındığı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, çocukların kendilerini özgür ve mutlu hissedecekleri, yaratıcılıklarını kolayca açığa çıkartabilecekleri farklı modülleriyle günün her saati bir çocuk atmosferi oluşturuyor. Alternatif bir sosyal mekan olarak da tasarlanan HKÇKM, çocukların farklı etkinlerle buluştuğu, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kurdukları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulundukları bir odak olma özelliği de taşıyor.