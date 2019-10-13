Çocukken hiç oyuncağı olmadı,dolmuşunu oyuncakla donattı

Osmaniye'de çocukken hiç oyuncağı olmayan halk otobüsü şoförü 28 yaşında ki Fatih Çokan, çocuklar için otobüsü oyuncaklarla doldurdu. Çokan, otobüsündeki oyuncaklarla hem oynuyor hem de otobüse binen çocuklara hediye ediyor.

Osmaniye'de 8 yıldır şehir içi dolmuş şoförlüğü yapan Fatih Çokan'ın ilginç merakı dolmuşa binenleri şaşırtıyor. Babası at arabacılık yaparak geçimini sağlayan ve fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fatih Çokan'ın çocukken hiç oyuncağı olmamış. Yıllar içerisinde oyuncak isteği içinde bir uhde olarak kalan Fatih Çokan, bu özlemini şimdilerde otobüsünde sergilediği oyuncaklarla gideriyor. 8 yıldır Osmaniye'de şehir içi dolmuş şoförlüğü yapan Fatih Çokan otobüsün ön konsoluna yaptırdığı özel bölmede oyuncaklarını sergiliyor. Gün boyu oyuncakları ile birlikte otobüste seyahat eden Çokan'ın bu ilginç özelliği dolmuşa binenleri de şaşırtıyor. "Ben oynayamadım mutlu olamadım çocuklar mutlu olsun" diyen Fatih Çokan dolmuşa aileleri ile binen çocuklara oyuncak da hediye ediyor. Babasının at arabacılık yaptığını ve fakir bir ailede büyüdüğünü belirten Fatih Çokan "Ailemiz fakirdi. Ondan dolayı babamın imkanı yoktu ve bana hiç oyuncak alamadı. Yokluğu da gördük varlığı da. Daha sonra durumumuz düzeldi. Şehir içi dolmuş aldık. 20 yaşında ilk defa ehliyetimi aldım ve dolmuşta şoförlüğe başladım. Çocukken hiç oyuncağım olmadığı için bu benim içimde bir uhde kalmıştı. Bu şekilde oyuncaklar aldım. Otobüsüme özel olarak bölme yaptırdım ve bu şekilde dizdim. Dolmuşa ilk defa binenler şaşırıyor. Oyuncaklar çocukların ilgisini çekiyor. Bende onlara birer oyuncak hediye ediyorum. Onların mutluluğu benim en büyük mutluluğum oluyor" şeklinde konuştu.

(Selçuk Şavran/İHA)

Kaynak: İHA