Çocukla Etkili İletişimin İpuçları

29 Kasım 2018 Perşembe 10:01



29 Kasım 2018 Perşembe 10:01

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği seminerde ebeveynlerle bir araya gelen Uzm. Klinik Psikolog Meriç Erkılınç, 'Ailede Etkili İletişim'i anlattı. Sefaköy 100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleşen seminerde Erkılınç, çocukla etkili iletişimin ipuçlarını verdi.Uzm. Klinik Psikolog Meriç Erkılınç Sefaköy 100. Yıl İlkokulu'nda gerçekleşen seminerde annelere tavsiyelerde bulundu. Etkili iletişimin olmazsa olmazlarına değinen Meriç Erkılınç, "Çocukla iletişimde ne kadar iyi niyetli olursak olalım bazı yöntemler etkili değildir. Çocuğa emir vermek, ahlak dersi vermek, tehdit etmek, sorgulamak, eleştirmek, ad takmak, küçük düşürmek, kıyaslamak ebeveynler olarak farkında olmadan tüm bunları çocukla iletişimimizde dahil ediyoruz. Ancak bu hatalar köprüler kurmaz aksine sadece duvarlar örer" dedi.Çocuklar neden saldırganlaşır?Uzm. Psikolog Erkılınç, iletişimde beden dilinin yüzde 60, ses tonunun yüzde 30, kelimelerin ise yüzde 10 etkili olduğunu ifade ederek, "Çocuğunuzla aynı fikirde olmayabilirsiniz ama hislerini kabul ettiğini ona hissettirin. O bir şeyler anlatırken dikkatinizi yoğunlaştırmanız gerekir. Onunla konuşurken onun hizasına inerek, bir büyükle konuşur gibi sohbet edin. Çocuklar genelde dinlenilmedikleri düşüncesiyle saldırganlık, kendine zarar verme davranışlarıyla 'lütfen beni dinle,duygusal bir kırgınlık yaşıyorum, dikkatini bana ver' mesajını iletirler. Bu mesajı kaçırmayın" diye konuştu. - İSTANBUL